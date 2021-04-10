Слабое сердце Флойда не выдержало насилия со стороны полиции США

Сент-Пол, 10 апреля. История со смертью в США афроамериканца Джорджа Флойда получила новый поворот. Вердикт озвучил главный судмедэксперт округа Хеннепин Эндрю Бейкер.

Специалист обратил внимание, что в отношении задержанного силовики действовали крайне жестко. У Флойда было больное сердце, ослабленное приемом наркотических веществ. Он обратил внимание, что проблемы сердечного характера нельзя считать непосредственной причиной смерти.

Бейкер подчеркнул, что полицейский обездвижил афроамериканца и сдавил ему шею настолько сильно, что ослабленное сердце этого не выдержало.

Недалеко от того места, где скончался Флойд, вновь произошли беспорядки и перестрелка. Жертвой стал один человек, сообщал ФАН.