Ким Чен Ын призвал сограждан готовиться к «трудному походу»

Пхеньян, 10 апреля. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал население провести «трудный поход», направленный на борьбу с экономическими трудностями в стране.

Слова государственного деятеля приводят западные СМИ. Северокорейский лидер сравнил происходящее в КНДР с голодом 1990-х годов, который унес жизни огромного числа людей. По словам Ким Чен Ына, Северная Корея столкнулась с целым рядом серьезных проблем, в том числе с пандемией коронавируса, стихийными бедствиями и санкциями Соединенных Штатов.

Западные журналисты отмечают, что результаты мониторинга наблюдающих групп не показывают каких-либо проблем с продовольствием в КНДР. Однако слова Ким Чен Ына демонстрируют его серьезное отношение к гуманитарной обстановке в стране.

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