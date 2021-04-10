СМИ: Прибалтика помогла появлению баз ВКС РФ в Белоруссии

Москва, 10 апреля. Политика стран Прибалтики, направленная на дестабилизацию соседней Белоруссии, привела к укреплению военно-технического сотрудничества этой страны с Россией.

Об этом пишет издание «ПолитЭксперт», отмечая недавнее предложение белорусского президента Александра Лукашенко о размещении в стране на постоянной основе баз и подразделений ВКС РФ.

Авторы статьи напоминают, что долгое время Минск уклонялся от дислокации российской боевой авиации на своей территории, мотивируя это опасностью вооруженной эскалации в Восточной Европе и пытаясь сделать определенный жест доброй воли соседним странам Альянса, рассчитывая на их невмешательство в свои внутренние дела.

Однако наращивание сил НАТО на своем восточном фланге и подчеркнуто враждебная политика Вильнюса, Таллинна и Риги по отношению к Минску после проведения президентских выборов в августе 2020 года изменили позицию руководства страны.

Теперь белорусские власти сами инициировали возможность размещения баз ВКС РФ на своей территории для гарантий независимости и суверенитета страны. Причем это стало возможным во многом ввиду недальновидной враждебности прибалтийских государств, резюмирует «ПолитЭксперт».

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