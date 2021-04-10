РКН потребовал снять ограничения с трансляции о Гагарине в Facebook

Москва, 10 апреля. Роскомнадзор (РКН) потребовал от социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, которая посвящена полету советского космонавта Юрия Гагарина в космос.

Facebook заблокировала стрим об освоении космического пространства еще до того, как он успел начаться. Администрация соцсети указала, что трансляция заблокирована якобы из-за нарушения авторских прав, хотя авторы стрима уверены, что не нарушили правила социальной сети.

Ранее пользователи по всему миру столкнулись с неполадками в работе Facebook. Больше всего сообщений о проблемах поступило из России.