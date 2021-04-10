Дубовицкая рассказала, как Юрий Гальцев попал в «Аншлаг»

Москва, 10 апреля. Известный артист эстрады и пародист Юрий Гальцев попал в юмористическую программу «Аншлаг» благодаря Кларе Новиковой. Именно она замолвила за него словечко Регине Дубовицкой.

Юрий Гальцев 12 апреля будет отмечать свой 60-летний юбилей. В честь дня рождения знаменитого юмориста на телеканале «Россия-1» выйдет специальный выпуск программы «Привет, Андрей!». В студии сам юбиляр и его друзья вспомнят приятные моменты знакомства, будут много шутить и травить закулисные байки.

Бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая рассказала, что взять Гальцева в юмористическую программу ей порекомендовала Клара Новикова. Оказалось, что Новикова случайно попала на одно из его выступлений в Петербурге. Она настолько была под впечатлением, что тут же позвонила подруге и посоветовала присмотреться к молодому артисту.

«И я попросила прислать мне парочку номеров, которые лучше всего проходят на публике. И знаете что он мне сказал? «У меня все номера зрители принимают наура». Думаю: «Еще один на мою голову!» Все-таки ты мне прислал кассету, я посмотрела, но я не могу сказать, что я была в восторге, но был там один клоунский номер. Я подумала, ну давайте попробуем», — вспоминает Дубовицкая.

Ведущая «Аншлага» вскоре поняла, что не ошиблась, взяв в программу Гальцева. Это произошло после его номера, где была ставшая знаменитой фраза «Обалдеть!». Как оказалась, слово сразу же ушло в народ. По словам Дубовицкой, она однажды услышала это «Обалдеть», стоя в очереди в магазине.

Юрий Гальцев старается не отставать от трендов. Артист не так давно зарегистрировался в соцсети ТikTok. Для съемок юмористических скетчей он даже привлекает свою 83-летнюю мать.