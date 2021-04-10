Потомок Романовых, женившийся на троюродной сестре: малоизвестные факты о Филиппе

Биография принца Филиппа, герцога Эдинбургского, насчитывает множество невероятных фактов, в которые мало кто мог бы поверить. Приводим фантастические истории из жизни трудолюбивого и веселого члена британской монаршей семьи.

Потомок Романовых

Мало кто знает, но принц Филипп имеет русские корни, причем царские. Он родился 10 июня 1921 года в небольшом городке Керкира в Греции и был крещен по православному обряду. Его отец — принц Греческий и Датский Андрей был сыном короля Греции Георга I, который в 1896 году открывал в Афинах I Олимпийские игры современности. Георг I состоял в браке с великой княжной Ольгой Романовой — внучкой российского императора Николая I. Мать герцога, принцесса Алиса Баттенберг, была племянницей императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II. Также Алиса приходилась троюродной сестрой Николаю II. В 1993 году ДНК герцога даже использовали для идентификации останков российской императорской семьи.

Женился на дальней родственнице

Принц Филипп и царствующая королева Великобритании Елизавета II — дальние родственники. Елизавета приходится своему покойному мужу троюродной сестрой. У них общая прабабушка — британская королева Виктория. Супруги познакомились, когда были еще детьми.

Отрекся от титула ради любви

Чтобы жениться на наследнице престола Великобритании Елизавете II, Филиппу пришлось отречься от титула принца Греческого и Датского. Он перешел в британское подданство и принял англиканскую веру. Перед свадьбой Филипп принял англизированную версию фамилии матери — Маунтбеттен. Кроме того, накануне заключения брака будущий тесть присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. За день до свадьбы жених также навсегда распрощался с табаком — главное условие любимой невесты. Стоит отметить, что официальная помолвка была отложена до достижения Елизаветой 21 года, то есть совершеннолетия.

Глава семьи

В феврале 1952 года Елизавета после смерти отца, короля Георга VI, в возрасте двадцати пяти лет взошла на престол. На тот момент она стала главой Содружества и царствующей королевой семи стран: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона. Филипп поддерживал супругу и помогал ей во всем. Герцог взял на себя главенствующую роль в семье. Именно он занимался вопросом образования детей и управлял имуществом супруги. Первым домом Филиппа и Елизаветы стал Clarence House, находящийся в Лондоне. В настоящее время там живет принц Уэльский Чарльз.

Назвал себя амебой при ссоре с супругой

Филипп и Елизавета однажды сильно повздорили из-за того, что королева не хотела давать совместным детям фамилию отца. Когда супруга призналась, что назовет детей Виндзорами, Филипп яростно назвал себя «чертовой амебой», так как считал себя «единственным мужчиной в стране, который не может дать фамилию собственным детям».

Деятельность

Принц Филипп служил стране и королевской семье 65 лет. Официально он отошел от дел только в 2017 из-за ухудшения состояния здоровья. За это время он произнес 5496 публичных речей и стал патроном более 800 благотворительных организаций, попечителем которых был вплоть до своей кончины. Кроме того, герцог, сопровождая супругу во всех ее зарубежных поездках, посетил около 170 стран. Филипп стал первым членом британской королевской семьи, побывавшим за Южным полярным кругом.

В 1956 году Филипп совместно с бывшим школьным директором Куртом Ханом учредил награду Duke of Edinburgh’s Award Scheme, способствующую развитию и воспитанию молодежи. Премия поддерживает образовательные, спортивные, волонтерские и другие проекты во многих странах мира. За годы ее существования в ней приняли участие миллионы молодых людей со всего света.

После 2017 года Филипп практически не показывался на публике, но во время пандемии коронавируса публично выразил благодарность британским медикам и другим ключевым работникам, не оставившим страну во время всеобщей беды.

Хобби

Герцог страстно любил яхты, автомобили и лошадей. Лошадиной упряжкой Филипп управлял до 97 лет. В последний раз принца видели на повозке, катающейся вокруг Виндзорского замка. Принц является и опытным пилотом: с 1953 года он управлял самолетами, с 1956 — вертолетами. Всего Филипп умел управляться с 59 летательными аппаратами. Время общего налета составило 5000 часов. Последний раз герцог пилотировал 11 августа 1997 года, перемещаясь из английского города Карлайл на шотландский остров Айлей.

Кроме того, принц любил играть в поло, писать картины маслом и самостоятельно готовить без слуг. Когда они расходились, Филипп сам готовил жареную рыбу, грибы с беконом, омлет и другие блюда.

Самый бережливый принц

Герцог Филипп отличался фанатичной бережливостью, возможно, из-за своего нищего существования в молодые годы. В 2008 году консорт попросил слугу подшить его элегантные брюки, которым было уже 52 года.

Особое чувство юмора

Принц был невероятно острым на язык и зачастую бесцеремонным, чем ставил в неловкое положение королевскую семью. Европейская элита зачастую пересказывала неполиткорректные шутки Филиппа шепотом. Так, на одном из концертов оркестра жестяных барабанщиков в Уэльсе принц обратился к группе глухих детей: ««Глухие? Вы так близко стоите к ним, неудивительно, что вы оглохли». А британским студентам, посещавшим Китай, он сказал: «Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми».

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