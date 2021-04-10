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Латинская Америка

Сильные ливни привели к гибели нескольких человек в Гаити

На Гаити из-за сильных дождей погибли шесть человек

Порт-о-Пренс, 10 апреля. Сильнейшие ливни уничтожили тысячи домов и привели к гибели шести человек в Гаити. Больше всего осадков выпало на севере страны, сообщает Prensa Latina.

Координатор Северного комитета по управлению рисками и бедствиями Жан Анри Пети сообщил, что два человека погибли в коммуне Буа-де-Ланс, один в районе О-дю-Кап и еще трое в округе Бас-Лимбе.

Всего в результате разбушевавшейся стихии пострадали более 4,3 тыс. человек — вода затопила 3,8 тыс. домов. Также дождь разрушил плантации и дороги, соединяющие крупные населенные пункты.

Премьер-министр страны Жозеф Жюте 6 марта заявил, что правительство будет оказывать помощь жертвам затоплений. Уже мобилизованы Минобороны, МИД и другие ведомства. По данным метеорологов, ливни в Гаити будут продолжаться еще несколько дней. Власти просят людей соблюдать осторожность и быть готовыми к эвакуации.

24 августа 2020 года на Гаити обрушился тропический шторм «Лаура», он унес жизни 30 человек, восемь гаитян пропали без вести. Вода частично разрушила более шести тысяч домов. До этого в сентябре 2016 года ураган «Мэтью» нанес островному государству катастрофический удар, от которого страна не оправилась до сих пор — погибли 546 человек, более 1,4 млн человек лишились крова.

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