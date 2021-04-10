Сильные ливни привели к гибели нескольких человек в Гаити

Порт-о-Пренс, 10 апреля. Сильнейшие ливни уничтожили тысячи домов и привели к гибели шести человек в Гаити. Больше всего осадков выпало на севере страны, сообщает Prensa Latina.

Aumenta a seis los fallecidos tras intensas lluvias en Haití https://t.co/Yig4vZtNwp — Edilberto Méndez (@ema0406) April 8, 2021

Координатор Северного комитета по управлению рисками и бедствиями Жан Анри Пети сообщил, что два человека погибли в коммуне Буа-де-Ланс, один в районе О-дю-Кап и еще трое в округе Бас-Лимбе.

Всего в результате разбушевавшейся стихии пострадали более 4,3 тыс. человек — вода затопила 3,8 тыс. домов. Также дождь разрушил плантации и дороги, соединяющие крупные населенные пункты.

Премьер-министр страны Жозеф Жюте 6 марта заявил, что правительство будет оказывать помощь жертвам затоплений. Уже мобилизованы Минобороны, МИД и другие ведомства. По данным метеорологов, ливни в Гаити будут продолжаться еще несколько дней. Власти просят людей соблюдать осторожность и быть готовыми к эвакуации.

Gobierno de Haití asistirá a las víctimas de las recientes inundaciones https://t.co/Stor3Zq50x pic.twitter.com/MFWvEDcmEl — Almomento.net (@Almomentonet) April 6, 2021

24 августа 2020 года на Гаити обрушился тропический шторм «Лаура», он унес жизни 30 человек, восемь гаитян пропали без вести. Вода частично разрушила более шести тысяч домов. До этого в сентябре 2016 года ураган «Мэтью» нанес островному государству катастрофический удар, от которого страна не оправилась до сих пор — погибли 546 человек, более 1,4 млн человек лишились крова.