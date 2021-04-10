Инцидент со сбитой пожарным шлангом пенсионеркой в Томске попал на видео

Томск, 10 апреля. Шланг вырвался из рук пожарного и повалил на землю пожилую жительницу Томска. Видео со случившимся распространилось в интернете.

Спасатель тушил возгорание в мусорном контейнере на улице Нарановича. Из-за резкого скачка давления специалист не справился с напором воды в рукаве, из-за чего шланг вырвался из его рук и сбил с ног пенсионерку, проходившую мимо. В результате женщина упала на асфальт, рассыпав содержимое своего пакета.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области прокомментировала инцидент.

«Вчера при тушении мусорного контейнера на ул. Нарановича произошел скачок давления, в результате чего ствол выпал из рук пожарного. Проходившая мимо женщина споткнулась, пожарные сразу же помогли ей встать на ноги, женщина не пострадала», — отметили в ведомстве.

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