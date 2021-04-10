РФ не планирует запускать «Ковчег» с животными и растениями в космос

Байконур, 10 апреля. Россия пока не будет запускать аппарат «Ковчег» с животными и растениями в космос. Такую информацию предоставили в пресс-службе ракетно-космического центра «Прогресс».

Сотрудники дочернего предприятия «Роскосмоса» планировали отправить в космос аппарат «Бион-М» №2, на борту которого расположились бы разные виды животных и растений. Целью мероприятия были научные исследования, уточнили в ракетно-космическом центре

«Ковчег» должен был подняться на высоту в 20 тыс. километров. По словам главы «Прогресса», проект решили временно отложить в связи с техническими трудностями. В ближайшие годы эту задумку в России осуществлять не планируют.