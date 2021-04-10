Баранец объяснил, почему российские гиперзвуковые секреты оказались не по зубам США

Москва, 10 апреля. США не смогли создать собственное гиперзвуковое оружие, поэтому пытались выкрасть российские технологии. Об этом заявил обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Баранец напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин сообщил о создании новейшего гиперзвукового вооружения, что стало полной неожиданностью для США. После этого Вашингтон включился в гиперзвуковую гонку, однако все попытки создать нечто подобное обернулись провалом. Позднее США подключили шпионскую сеть, чтобы завладеть российскими разработками, но гиперзвуковые секреты оказались не по зубам Вашингтону, передает «Журналистская правда».

«США напрягли всю шпионскую сеть в России, мечтая решить проблемы гиперзвукового вооружения несколькими способами: выкрадывание секретов методом прослушки, фотографирования документов и подкупка предателей в России, которые работают с гиперзвуковым оружием», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США провалили испытания новейшей гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Ракета должна была быть запущена с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Однако она не смогла завершить процедуру запуска и осталась на борту самолета, который был вынужден вернуться на авиабазу, передает «Царьград».