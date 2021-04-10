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ЦАР

Главу миссии ООН в ЦАР поймали на лжи про российских инструкторов

Главу миссии ООН в ЦАР поймали на лжи про российских инструкторов

Банги, 10 апреля. После визита в Москву глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай сообщил французским журналистам, якобы РФ готова совместно с международной организацией провести расследование деятельности российских инструкторов в африканской республике.

Однако подобная тема вообще не обсуждалась во время встречи Ндиай с представителями МИД России. Обман разоблачил советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров, который созвонился с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым.

«Я связался с МИД России, чтобы обсудить сделанное господином Ндиай высказывание. Сергей Вершинин рассказал, что тема преступлений, которые якобы совершили российские инструкторы, главой МИНУСКА не поднималась. То есть его заявления ложные и не соответствуют действительности», — написал политик в Twitter.

Ранее в экспертном сообществе отметили, что ООН хочет использовать Россию, чтобы надавить на власти Центральноафриканской Республики и заставить их пойти на уступки боевикам.

Военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин объяснил, что окончательная победа ЦАР над бандитами сделает присутствие «голубых касок» в стране бессмысленным. Следовательно, МИНУСКА лишится финансирования и возможности заработать на природных богатствах африканского государства.

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