Главу миссии ООН в ЦАР поймали на лжи про российских инструкторов

Банги, 10 апреля. После визита в Москву глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай сообщил французским журналистам, якобы РФ готова совместно с международной организацией провести расследование деятельности российских инструкторов в африканской республике.

Однако подобная тема вообще не обсуждалась во время встречи Ндиай с представителями МИД России. Обман разоблачил советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров, который созвонился с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым.

«Я связался с МИД России, чтобы обсудить сделанное господином Ндиай высказывание. Сергей Вершинин рассказал, что тема преступлений, которые якобы совершили российские инструкторы, главой МИНУСКА не поднималась. То есть его заявления ложные и не соответствуют действительности», — написал политик в Twitter.

J’ai contacté le Ministère russe des Affaires étrangères pour discuter des propos faits aujourd’hui par M. NDiaye. S. Verchinine m’a fait savoir que les crimes qui auraient été commis par les instructeurs russes ne faisaient pas l’objet de son échange avec le chef de la MINUSCA — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 9, 2021

Ранее в экспертном сообществе отметили, что ООН хочет использовать Россию, чтобы надавить на власти Центральноафриканской Республики и заставить их пойти на уступки боевикам.

Военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин объяснил, что окончательная победа ЦАР над бандитами сделает присутствие «голубых касок» в стране бессмысленным. Следовательно, МИНУСКА лишится финансирования и возможности заработать на природных богатствах африканского государства.