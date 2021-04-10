Объем купленной на внутреннем рынке валюты озвучили в ЦБ РФ

Москва, 10 апреля. Центральный банк России приобрел валюту на внутреннем рынке на сумму 8,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Министерство финансов России стало покупать валюту согласно бюджетному правилу с 15 января. За указанный период объем приобретения денежных средств на внутреннем рынке России достиг 308,4 млрд рублей, передает ТАСС.

Регулятор ранее проводил упреждающие продажи средств для повышения предсказуемости действий денежных властей. Кроме того, такие меры были предприняты для снижения волатильности финансовых секторов в условиях значительных изменений на мировом нефтяном рынке.

Эксперты ранее сообщили, что приобретение средств ЦБ РФ точно не приведет к резкому обесцениванию рубля. После нефтяного коллапса весной прошлого года регулятор продавал только валюту. Изначально такие мероприятия носили упреждающий характер, а затем стали плановыми.