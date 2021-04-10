WADA получило от России обязательный ежегодный взнос

Москва, 10 апреля. Ежегодный обязательный взнос был выплачен Россией Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Россия внесла более миллиона долларов в качестве обязательного ежегодного взноса WADA за 2021 год. Соответствующие данные представили журналисты ТАСС.

Наибольшие взносы в этом году должны внести США и Канада. Стоит отметить, что в марте этого года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило WADA около 432 тысяч долларов в качестве компенсации тех средств, которые были затрачены в рамках судебных разбирательств в CAS.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала решение CAS о запрете использования песни «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиадах в Токио и Пекине.