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WADA получило от России обязательный ежегодный взнос

WADA получило от России обязательный ежегодный взнос

Москва, 10 апреля. Ежегодный обязательный взнос был выплачен Россией Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Россия внесла более миллиона долларов в качестве обязательного ежегодного взноса WADA за 2021 год. Соответствующие данные представили журналисты ТАСС.

Наибольшие взносы в этом году должны внести США и Канада. Стоит отметить, что в марте этого года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило WADA около 432 тысяч долларов в качестве компенсации тех средств, которые были затрачены в рамках судебных разбирательств в CAS.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала решение CAS о запрете использования песни «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиадах в Токио и Пекине.

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