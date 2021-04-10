Дело о «разбойнике с большой дороги» направлено в суд Московской области

Орехово-Зуево, 10 апреля. Уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства продавца одного из магазинов города Орехово-Зуево направлено в суд. Как стало известно ФАН, мужчина долго наблюдал за своей жертвой, а потом убил ее рукояткой пистолета и забрал имущество.

19 декабря 2019 года в дежурную часть подмосковного города Орехово-Зуево поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил лежащую на земле женщину без признаков жизни. Заявитель указал, что жертва получила телесные повреждения. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и медики. После осмотра тела врачи пришли к выводу, что женщина могла погибнуть от насильственных действий. Позже стражи порядка выяснили, что погибшая работала в одном из магазинов города.

«По горячим следам задержать злоумышленника не вышло, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Удалось установить, что у жертвы пропало 88 тысяч рублей и золотые изделия».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 162 «Разбой». Вскоре сыщики смогли вычислить нападавшего. После допроса его поместили в следственный изолятор. Дело о «разбойнике с большой дороги» будет направлено в суд Московской области.

«Уголовное дело после окончания расследования будет направлено в Московский областной суд», — сообщила пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое москвичей получили тюремный срок за похищение и убийство иностранки. Обвиняемые вымогали у нее деньги и наркотические вещества, после чего убили.