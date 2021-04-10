Более 1,6 млрд рублей поступит на оснащение российских медучреждений и школ

Москва, 10 апреля. Правительство РФ выделило свыше 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

За счет федерального финансирования в медучреждения доставят 115 автомобилей скорой помощи, а образовательные организации оснастят шестью тысячами комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.

Помимо этого, детские школы искусств получат порядка 1,5 тыс. новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более шести тысяч единиц инвентаря и оборудования. Также спортивным учреждениям передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и уровня физической подготовки спортсменов.

Вопрос о выделении средств на эти цели был рассмотрен и одобрен на заседании правительства. Речь идет об исполнении обязательств по госконтрактам, которые были заключены в 2020 году, отметил Мишустин.

Кроме того, российское правительство утвердило порядок закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.