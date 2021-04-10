Минобороны показало перехват самолета ВВС США. События дня. ФАН-ТВ

Видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31 Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над водами Тихого океана. Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. После разворота стратегического самолета США экипаж вернулся на аэродром базирования. В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-31 проходил согласно международными правилам. Государственную границу американский самолет не нарушал. Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020-м специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее.

Гинцбург надеется на пожизненный иммунитет после «Спутника V» За минувшие сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (2 006), Санкт-Петербурге (699) и Московской области (587). «У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну, и живи 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — пошутил Александр Гинцбург.

Россия может ввести ограничения на полеты в Турцию Россия может ввести ограничения на полеты в Турцию из-за ситуации с коронавирусом, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве транспорта. По информации издания, есть вероятность, что с 12 апреля ограничат именно регулярные и чартерные рейсы, а вывозные и грузопассажирские не затронут. Также власти не планируют полностью прекращать авиасообщение, как это произошло с Великобританией. Но для прибывающих россиян могут ввести 14-дневный карантин. В последние недели в Турции наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19. С начала апреля там ежедневно фиксируют более 40 тысяч новых случаев.