Мясников рассказал, как бороться с гипертонией при помощи изменений в рационе

Москва, 10 апреля. Лечение гипертонии напрямую связано с изменением рациона. Однако люди, страдающие таким недугом, редко задумываются о том, чтобы скорректировать питание.

Подробнее об этом рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников. По словам медика, многие гипертоники надеются лишь на таблетки. Необходимость изменить рацион они игнорируют. Перед тем, как назначать пациенту таблетки, медик должен дать ему трехмесячный срок, во время которого тот будет хорошо спать, заниматься физическими нагрузками и правильно питаться, считает Мясников.

Речь идет о правильном питании, а не о какой-либо строгой диете, уточнил врач в новом выпуске программы «Доктор Мясников». Важно, чтобы гипертоник держал свой вес в пределах нормы. Нужно употреблять как можно меньше сахара и соли, считает Мясников.

Избыток сахара в крови может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Такого мнения придерживается диетолог Антонина Стародубова. К тому же с возрастом у человека начинает ухудшаться память. Гипертония тоже может оказаться одним из предшественников болезни Альцгеймера.