Айза Долматова объяснила, почему в обычной жизни «ходит как бомж»

Москва, 10 апреля. Экс-супруга рэпера Алексея Долматова (Гуф) Айза рассказала подписчикам в Instagram, почему в обычной жизни предпочитает носить одежду оверсайз темных оттенков.

Айза Долматова заявила, что может быть настоящей леди и носить шикарные платья, стильные костюмы. Но она это делает только ради съемок и красивого образа. На самом деле, внутри Айзы живет «гопник-леди». И ей намного удобнее наряжаться в растянутые свитера, потертые джинсы, огромные толстовки.

«Знаю, что людям иных профессий, сложно понять, как можно устать от нарядов и сборов, но лично я устаю и хочу иногда ходить как бомж», — объяснила звезда.

Айза пожаловалась, что из-за любви к толстовкам и объемным свитерам неброских цветов некоторые поклонники зовут ее «бомжом». Она добавила, что не «наряжается» даже по праздникам, как это делают большинство россиян. Фолловеры поддержали Долматову и назвали ее «красоткой» и «самой настоящей» в звездной тусовке.

«Я с вами уже больше 10 лет, и подписана на вас именно из-за вашего крутого стиля бомжа», — написала пользовательница. «Ой, леди-гопник, только ты могла себя так назвать», — добавил другой подписчик.

Ранее сообщалось, что после расставания с музыкантом Олегом Майами Айза устроила стильную фотосессию. Она показала пикантные снимки в соцсетях.