Юморист Юрий Гальцев снимает свою 83-летнюю мать в роликах для ТikTok

Москва, 10 апреля. Известный эстрадный артист, юморист и пародист Юрий Гальцев привлекает свою 83-летнюю мать к съемкам юмористических роликов и скетчей для соцсети ТikTok.

Заслуженный артист Российской Федерации Юрий Гальцев 12 апреля отметит круглую дату — 60 лет. К юбилею звезды эстрады выйдет специальный выпуск программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». В студии шоу сам юбиляр поделится веселыми историями из своей жизни, а также некоторыми закулисными эпизодами, которых за его яркую карьеру накопилось целое множество. Кроме того, поздравлять Гальцева придут и его именитый однокурсник Геннадий Ветров, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, Клара Новикова, юморист Сергей Дроботенко и многие другие.

В 2008 году Юрий Гальцев стал художественным руководителем Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Однако такой серьезный пост не мешает ему пробовать свои силы на казалось бы исключительно молодежных площадках. Не так давно Гальцев завел аккаунт в TikTok, где публикует разнообразные юмористические ролики. Артист даже активно задействует в скетчах свою маму Раису Григорьевну. Так, на одном из роликов родительница Гальцева должна поздравить молодых отцов, но из-за смеха у нее ничего не выходит.

Недавно автор юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов заявил, что в образе Неваляшки на сцену шоу «Маска» выходит Юрий Гальцев. По его словам, Гальцева выдает дворовая-джазовая манера, с которой он поет.