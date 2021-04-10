Гарвардские ученые перечислили полезные для сердца и мозга продукты

Кембридж, 10 апреля. Несколько продуктов не только сохранят здоровье сердца, но и улучшат работу мозга. Их перечислили ученые из Гарвардской медицинской школы.

Брокколи, капуста и шпинат необходимы для работы мыслительного органа из-за содержания в этих продуктах витамина К, лютеина, фолиевой кислоты и бета-каротина. Также для здоровья мозга и сердца важна пища, богатая жирными кислотами омега-3. Вещество содержится в рыбе и авокадо, рассказали ученые.

Ежедневное употребление напитков с кофеином благотворно влияет на внимательность и сосредоточенность. Источником белка и полезных жиров являются грецкие орехи. Люди, употреблявшие этот продукт, демонстрировали высокий творческий потенциал.

Больше всего витамина С содержится в клюкве, облепихе, черной смородине и клубники. Этот микроэлемент обладает антиоксидантными свойствами и поддерживает окислительно-восстановительный баланс в организме.