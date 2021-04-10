Обрушение стены привело к смерти пожарного в Свердловской области

Екатеринбург, 10 апреля. Начальник караула трагически погиб во время тушения дома, расположенного на территории Асбестовского городского округа.

По данным источника, полыхало строящееся здание. Начальник караула вместе с подчиненными выехал на вызов. Во время борьбы с огнем на 34-летнего сотрудника МЧС упала стена. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Через некоторое время он скончался в реанимации.

В Новосибирске спасатели целый час вели борьбу с пожаром в пустовавшем доме. Площадь возгорания составила 144 кв. м. При разборе завалов пожарные обнаружили труп мужчины, сообщал ФАН.