Садальский назвал «помойкой» блогершу Карнавал после скандала с Долиной

Актер Станислав Садальский назвал недостойным решение Максима Галкина пригласить на шоу «Музыкалити» певицу Ларису Долину вместе с блогером Валей Карнавал. В комментарии ФАН Садальский назвал 19-летнюю звезду TikTok «помойкой».

В эфире шоу Долина, которая уже несколько лет возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, ужаснулась вокальными данными Карнавал.

«Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих на кухне! Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!» — возмутилась артистка.

Долина посоветовала Карнавал получить образование. Но, по словам блогерши, у нее уже есть миллионы поклонников и без корочки.

Садальский объяснил популярность Вали Карнавал «политикой бездарности». Он посочувствовал Долиной, которой пришлось в этом участвовать.

«У нас политика на бездарность — чем хуже, тем лучше. Сейчас век продюсеров, талант не важен абсолютно. А Максиму важны подписчики. У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с какой-то помойкой — это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась», — заявил артист.

Садальский также объяснил, почему на шоу Галкина приходят звезды.

«Максим сам недалеко от самодеятельности ушел. Где бы он был, если бы не Пугачева? Все идут не из-за уважения к нему, а из-за уважения к Алле», — добавил актер.

Ранее в Сети появились кадры с гала-ужина премии «Жара», на которых Ольга Бузова исполнила джазовый вариант своего хита «Мало половин». Внимание пользователей привлекла выдержка Ларисы Долиной, которая стойко выдержала фальшивые завывания Бузовой и не подала виду.