Мурашко анонсировал появление новой российской вакцины против коронавируса

Москва, 10 апреля. Российские ученые работают над созданием еще одной противокоронавирусной вакцины. Такое заявление в субботу сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Работы по разработке нового препарата против COVID-19 ведутся на площадке НИИ гриппа им. Смородинцева, уточнил глава Минздрава России. Как подчеркнул Мурашко, предварительные результаты исследований станут известны уже в ближайшее время.

Оперативный штаб предоставил обновленные данные о ситуации с коронавирусом в России. Как сообщалось ранее, за сутки инфекцию выявили у 8704 жителей 83 регионов РФ.