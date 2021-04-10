Глава ФЗНЦ сообщил о неудавшейся попытке вернуть Миру Тэрада в Россию

Москва, 10 апреля. Россиянка Мира Тэрада, которая должна была сегодня вернуться на родину из США, будет вынуждена находиться в американской тюрьме еще десять дней из-за «инфекции».

Гражданка РФ Мира Тэрада находилась в американском исправительном учреждении по делу об отмывании денег. Срок тюремного заключения девушки закончился еще 29 января 2021 года. Во время депортации россиянки из Финляндии были утеряны ее документы, поэтому девушка провела под стражей лишние месяцы.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей сообщил, что Мира Тэрада сегодня должна была уже оказаться дома, однако возникли дополнительные трудности.

«Все документы для депортации были готовы, и вчера в 19:20 по нью-йоркскому времени Мира должна была сесть на самолет, который летит в Москву. Но в 4:30 утра по московскому времени мне позвонил адвокат Миры, с которым она связалась, и сообщил, что ее не забрали из тюрьмы в Нью-Джерси», — рассказал Шугалей.

Руководитель Фонда добавил, что причиной, по которой Миру не депортировали, стала «инфекция», найденная у некоторых заключенных. Предположительно, это коронавирус.

«И вот новое испытание — как минимум десятидневный карантин. При этом я не могу отделаться от мысли, что весь процесс депортации Миры Тэрады (а она должна была выйти на свободу еще 29 января) напоминает «показательную порку», — возмутился глава ФЗНЦ.

Как стало известно ранее, возвращение россиянки Миры Тэрада из тюрьмы в США упирается в бюрократию.