Аналитики спрогнозировали курс рубля до начала лета

Москва, 10 апреля. Рубль заметно ослаб по отношению к доллару и евро на фоне обострения в Донбассе и риска новых санкций Запада.

По итогу торговой недели доллар остановился на отметке в 77,43 рубля, подорожав за пятницу на 57,75 копейки. Курс евро вырос на 57,50 копейки, до 92,13 рубля.

По мере эскалации ситуации на юго-востоке Украины геополитическая премия к иностранным валютам против рубля растет, указал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, надбавка к стоимости доллара сейчас составляет более 10%.

«На спокойном политическом фоне USD/RUB торговался бы не выше 71 рубля. Вместо этого мы видим 78 и это, вероятно, не предел», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов добавил, что на валютный рынок оказывает давление риск новых антироссийских санкций. Он не исключает, что этот фактор может привести к снижению темпов роста национальной экономики. Все зависит от того, какими именно будут новые ограничения со стороны Запада, однако делать прогнозы здесь довольно сложно, подчеркнул эксперт.

Валерий Емельянов считает, что в случае роста напряженности в Донбассе доллар может преодолеть отметку в 80 рублей уже в ближайшие недели. После этого откроется диапазон в 82-85 рублей. Однако, если ситуация на Украине решится быстро, как это недавно случилось в Нагорном Карабахе, доллар еще до лета зафиксируется в коридоре 73-74 рубля.

Артем Тузов разделяет точку зрения коллеги. По его прогнозу, рубль будет постепенно сдавать позиции к доллару, и к концу весны курс может составить около 80 единиц. Евро в таком случае будет торговаться в диапазоне 93-95 рублей, считает аналитик.

Ситуация в Донбассе остается главным фактором, определяющим курс рубля. Российские экономисты ранее оценили пределы ослабления национальной валюты в случае роста напряженности на юго-востоке Украины.