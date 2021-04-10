Руководство Минфина РФ обсудит в Дагестане приватизацию коньячного завода

Махачкала, 10 апреля. В Дагестане с рабочим визитом находятся статс-секретарь – заместитель министра финансов России Алексей Сазанов и генеральный директор АО «Росспиртпром» Айрат Гаскаров. Как выяснил ФАН, планируется, что они обсудят вопрос приватизации Кизлярского коньячного завода.

Согласно данным из открытых источников, Сазанов и Гаскаров примут участие в двух совещаниях, посвященных вопросам состояния агропромышленного комплекса республики и его социально-экономического развития. Мероприятия пройдут под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова и руководителя Минэкономразвития России Максима Решетникова, который также с официальным визитом находится в регионе.

Помимо этого, заместитель министра финансов и глава Росспиртпрома посетят Кизлярский коньячный завод. По словам экономиста Исы Рашкуева, не исключено, что во время визита на предприятие будет поднят вопрос его приватизации.

«О включении завода в план приватизации было объявлено еще в прошлом году. По задумке властей, это позволит привлечь на предприятие дополнительные частные инвестиции. Скорее всего, этот вопрос будет обсуждаться во время визита Алексея Сазанова, учитывая, что он входит в совет директоров завода», — выразил свое мнение собеседник ФАН.

В 2019 году Кизлярский коньячный завод был включен в план приватизации на 2020-2022 годы Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра России. В конце 2020 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил соответствующие планы и пояснил, что таким способом власти намерены провести докапитализацию компании путем частных инвестиций, а не субсидиями из бюджета, как сейчас.

Кизлярский коньячный завод с 2008 года входит в Гильдию поставщиков Кремля. В 2014 году предприятие было передано из республиканской в федеральную собственность и стало относиться к Росалкогольрегулированию. Спустя год уже федеральное государственное унитарное предприятие было преобразовано в акционерное общество. Согласно данным из открытых источников, в настоящее время 100% акций завода принадлежат Росимуществу, уставной капитал компании превышает 5,5 миллиардов рублей. В апреле 2020 года в совет директоров завода вошел Алексей Сазанов.

Ранее ФАН сообщал, что в Минфине России подтвердили планы по приватизации Кизлярского коньячного завода. При этом на самом предприятии тогда заявляли, что о продаже завода не слышали.