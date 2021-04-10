Ночной пожар в Сочи унес жизнь человека

Краснодар, 10 апреля. СК начал проверку по факту смерти человека при пожаре в частном доме. Правоохранители выясняют точную причину возгорания.

Трагедия произошла на улице Параллельной. По данным следствия, пожар начался в одной из комнат дома барачного типа. Сотрудники экстренных служб в оперативном порядке ликвидировали возгорание. На пепелище было обнаружено тело местного жителя.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Им предстоит установить личность погибшего, а также причину пожара. Назначен ряд экспертиз.

Спасатели потушили пожар в воронежской пятиэтажке, сообщал сайт 360 tv.ru. В доме загорелась кровля, из здания вывели 177 жильцов, включая трех пожилых инвалидов, которые не могли выбраться самостоятельно.