Аналитики назвали число работающих по профессии россиян

Москва, 10 апреля. Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос и назвали количество жителей РФ, которые работают по полученной в вузе специальности.

Участниками исследования стали 3500 россиян с высшим образованием и опытом работы. Чаще всего по специальности трудятся врачи, юристы и главные бухгалтеры, а также психологи и учителя. Не по профессии работают в основном менеджеры по продажам и логисты.

Всего по специальности трудятся 40% жителей РФ. Каждый пятый задействован в сфере, смежной с полученной в вузе профессией. При этом 38% граждан работают не по специальности. Более 50% трудящихся по профессии получают зарплату более 80 тыс. руб. в месяц. Опрос проводился с 19 марта по 4 апреля.

Минтруд РФ ранее расширил список разрешенных для женщин специальностей. Представительницы прекрасного пола теперь смогут работать авиационными механиками и инженерами, осуществляющими техническое обслуживание самолетов и вертолетов.