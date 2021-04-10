Жителя Мордовии подозревают в убийстве супруги

Саранск, 10 апреля. В ночь на субботу в Мордовии во время семейной ссоры была убита 43-летняя женщина. Подозреваемый — ее супруг, житель поселка Атяшево.

Конфликт возник по незначительному поводу. В порыве злости 44-летний мужчина несколько раз ударил жену ножом. О случившемся правоохранителям сообщил их 18-летний сын.

Как стало известно ФАН, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. В момент убийства, кроме молодого человека, в доме находилась несовершеннолетняя дочь супругов.

«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК осмотрено место происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщили в Следственном Управлении Следственного комитета России по Мордовии.

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