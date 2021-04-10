Продюсер Рудковская показала эксклюзивный подарок для Киркорова

Москва, 10 апреля. Поп-король Филипп Киркоров накануне устроил большую вечеринку в честь именин дочери Аллы-Виктории, на которую пригласил своих друзей из звездной тусовки.

В гостях у Киркорова были продюсер Яна Рудковская, оперная певица Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым, композитор Игорь Крутой, украинская вокалистка Ани Лорак, легенда российской сцены Александр Буйнов и другие артисты. Каждый из них сделал подарок Филиппу и его дочери.

Продюсер Яна Рудковская показала в Instagram, что подарила Киркорову. Она вручила ему роскошную сумку из лимитированной серии Louis Vuitton Keepall, стоимость которой составляет около миллиона рублей. Не забыла Яна и про декор для модного аксессуара — брелки в виде мягких игрушек.

«Для Филиппа Киркорова от всей нашей семьи в канун дня рождения легенды» — написала менеджер.

На опубликованном ролике поп-король с удовольствием рассматривает подарок. Публикация за полсуток набрала более полумиллиона просмотров. Поклонники начали заранее поздравлять Киркорова с днем рождения, которому 30 апреля исполнится 54 года.

«Сказочный Карабас-Барабас, только игрушки не деревянные, а мягкие», — заметиль фолловер. «Филипп, с днем рождения, шикарно выглядите. Заметно постройнел», — добавил другой пользователь

Ранее звезда российской сцены заявил, что отцовство сделало его счастливым человеком. Киркоров заметил, что «кайфует» рядом с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.