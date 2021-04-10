Ученые обнаружили в Долине Смерти бактерии, которым более 175 миллионов лет

Вашингтон, 10 апреля. Исследователи Лаборатории наук об океане Бигелоу нашли в Долине Смерти бактерии, находящиеся в эволюционном застое 175 миллионов лет.

Аналогичные бактерии найдены в Сибири и Южной Африке. Впервые ученые обнаружили Candidatus Desulforudis audaxviator более десяти лет назад. Они находились в южноафриканском золотом руднике. Такие бактерии питаются энергией, возникающей в ходе ряда химических процессов, которым предшествует радиоактивный распад минералов.

Подробности о находке в Долине Смерти приводятся в статье, опубликованной в издании ISME. Авторы материала рассказывают о выявлении интересных типов микроорганизмов при анализе различных бактериальных групп. Открытие американских ученых может поспособствовать появлению несколько иной интерпретации так называемого «древа жизни».

Британские исследователи обнаружили под антарктическим ледяным щитом озера. Они могут быть пригодны для жизни. Энергия микроорганизмов при этом обеспечивается не за счет фотосинтеза, а при переработке химических веществ, скапливающихся на дне.