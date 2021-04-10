Восстановление мировой экономики может затянуться

Москва, 10 апреля. Прогнозы о преодолении в 2021 году экономического кризиса, вызванного пандемией, не оправдываются. Такой вывод сделали эксперты ВШЭ в совместном исследовании с РСПП.

По мнению экспертов, негативно влияющие на мировую экономику факторы пока не устранены. Разная интенсивность распространения коронавируса и ввода ограничений будут и дальше влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок, полагают специалисты, передает ТАСС.

Поэтому, как они отмечают, правительствам необходимо будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии. Перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий государств, но и от компаний, подчеркнули аналитики.

Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода ранее в беседе с ФАН рассказал, что позволит экономики России выйти из кризиса еще более окрепшей, чем раньше. По его словам, важным фактором преодоления рецессии станет рост деловой активности в стране.