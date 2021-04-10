Звезда «Содержанок» Мишуков рассказал о младшем сыне с особенностями развития

Москва, 10 апреля. Актер Владимир Мишуков, известный по сериалам «Содержанки» и «Шерлок в России», рассказал об особенностях воспитания младшего сына Платона с синдромом Дауна.

Четыре года назад Мишуков развелся со своей супругой Инной, которая родила ему четверых детей. Как только пара сообщила о расставании, начали ходить слухи, что брак дал трещину после появления на свет четвертого наследника Платона. Мол звездный отец не смог справиться с заботой о ребенке с синдромом Дауна и аутизмом.

Сам Владимир Мишуков не устает опровергать подобные сплетни. По словам артиста, он старается проводить с Платоном как можно больше времени и поддерживает свою экс-супругу в воспитании особенного наследника. Сейчас мальчику уже 13 лет, однако из-за особенностей развития он выглядит намного моложе и не говорит.

«С бывшей супругой мы разделяем заботу о Платоне. Инна занята, у нее ненормированный рабочий день, она акушерка. Как только у меня появляется возможность, я беру его к себе, и мы с ним 5 дней или неделю проводим», — рассказал Владимир Мишуков в интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Мишуков подчеркнул, что синдром Дауна — это не болезнь, это не лечится, поэтому нужно принимать такое состояние как данность. Актер считает своего сына своей большой радостью и музой.

«Время, которое я провожу с ним, — лучшее в моей жизни», — признался артист.

Недавно актриса театра и кино Эвелина Бледанс, которая также воспитывает сына с синдромом Дауна, едва не стала жертвой телефонных мошенников. Звезде позвонили якобы из благотворительной организации.