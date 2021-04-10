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Представители Бразилии посетят производство вакцины «Спутник V» в России

Представители Бразилии посетят производство вакцины «Спутник V» в России

Бразилиа, 10 апреля. Представители бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) посетят заводы, на которых производится российская вакцина «Спутник V». Сообщение появилось на сайте Минздрава Бразилии.

Делегация Anvisa планирует два визита в Россию: с 15 по 21 апреля сотрудники Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сам препарат, а с 19 по 23 апреля регулятор осмотрит предприятие, на котором занимаются фасовкой лекарства.

«Производство вакцины должно соответствовать жестким техническим требованиям — это продукт высокой биологической и стерильной сложности. На месте будут проверены рабочие процессы, производство, хранение и контроль качества, а также документация», — говорится в сообщении бразильского Минздрава.

В Бразилия до сих пор не было одобрено применение вакцины «Спутник V» — регулятор Anvisa уже не первый раз отклоняет регистрацию, ссылаясь на отсутствие нужной документации, в то время как Бразилия испытывает катастрофу в сфере здравоохранения и нуждается во всех возможных видах вакцин для скорейшей иммунизации коронавируса. Несмотря на то, что регулятор так и не дал добро, в середине марта 2021 года Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». Нацконгресс, кроме того, в феврале принял закон, который упрощает регистрацию вакцин в условиях чрезвычайного положения.

Страна впервые заинтересовалась российским препаратом в июле 2020 года. На территории Бразилии даже было развернуто производство «Спутника V», однако вакцина так и не была допущена к использованию в стране. Впоследствии стало известно, что США оказывали давление на Бразилию, блокируя закупки этого препарата. Ситуация разрешилась только тогда, когда губернаторы бразильских штатов стали напрямую договариваться с РФПИ о покупке «Спутника V» в обход правительства Болсонару.

Бразильский регулятор Anvisa посетит производство «Спутник V» в России

Бразилия в настоящее время переживает коллапс системы здравоохранения из-за стремительного распространения заболеваемости коронавирусом. Ежедневно там регистрируют свыше 90 тыс. случаев заражения, в больницах не хватает аппаратов ИВЛ и кислорода. Страна является лидером по количеству заболевших в Латинской Америке и находится на втором месте в мире после США — более 13 млн случаев заражения и свыше 348 тыс. умерших. В стране наблюдается рекордная смертность от COVID-19 — ежедневно умирает по три-четыре тысячи человек.

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