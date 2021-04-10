Минск запросит помощь России и ФРГ по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны

Минск, 10 апреля. Белоруссия хочет заручится правовой поддержкой России и Германии при расследовании военных преступлений нацистов в ходе Великой Отечественной войны.

Об этом рассказал генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, в стране возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения страны.

«Сущность этого расследования и предмет, конечно, в первую очередь, подразумевает необходимость обращения в компетентные органы ряда государств с просьбой об оказании правовой помощи. Объективно мы рассчитываем на оперативную… помощь ведомств и архивов РФ», — сказал Швед.

Он добавил, что Правительство Белоруссии намерено обратиться непосредственно к Германии для получения доступа к материалам Нюрнбергского процесса, чтобы собрать необходимые расследованию факты и доказательства.

Ранее Следственный комитет РФ заявил о необходимости бороться с фейками о роли СССР во Второй мировой войне.