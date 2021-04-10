Токарь и сварщик делали оружие с глушителем на заводе в Севастополе

Севастополь, 10 апреля. Правоохранители обезвредили двух «умельцев». Рабочие судоремонтного завода занимались изготовлением оружия.

Злоумышленники осуществляли противозаконную деятельность прямо во время смен. Они активно использовали заводское оборудование для изготовления оружия и приборов для бесшумной стрельбы. Пока известно о двух подозреваемых: сварщике и токаре, сообщало «Вести Севастополь».

Сотрудники ФСБ провели в марте крупную операцию по ликвидации кустарных мастерских, где велось производство оружия. Благодаря действиям силовиков, были задержаны 72 «мастера», пресечен сбыт нескольких сотен единиц оружия, сообщал ФАН.