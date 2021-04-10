Сейсмологи зафиксировали пять землетрясений за день на юго-западе Японии

Токио, 10 апреля. Эпицентр стихийного явления располагался в южном направлении от острова Кюсю. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности.

Сразу несколько землетрясений зафиксировали представители Национального метеорологического управления Японии на юго-западе Японии. Магнитуда некоторых подземных толчков не превышала четырех баллов, а самые сильные достигали 5 и 5,2 балла. Эпицентр находился около Токары в префектуре Кагосима на глубине 20 километров.

Отмечается, что за последние сутки вблизи Японии произошло 32 землетрясения магнитудой выше одного балла. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Угроза цунами была объявлена после землетрясения в Японии в феврале, сообщал ФАН. Экстренные службы страны требовали от жителей покинуть береговую зону. К японской префектуре Мияги надвигалось цунами высотой около метра.