Неудачная и неубедительная атака на российскую вакцину. Колонка Голоса Мордора

Вы же ждали информационную атаку на российскую вакцину? Наверняка, тем более вас предупреждали, что она обязательно будет. Правда, атака получилась смазанной и неубедительной.

Сначала новости пришли из Словакии. Местный регулятор заявил, что Россия поставила не ту вакцину, о которой писалось в журнале «Ланцет». Прозвучало заявление, что общего у них — только название. Причиной такого заявления стало… отсутствие какой-то документации по испытаниям препарата. Мол, Россия до сих пор не дала эту самую документацию, хотя ее неоднократно просили. О каких документах идет речь — загадка, ибо конкретики никакой нет. А самое забавное то, что вакцину в Словакии проверили в лаборатории и дали положительное заключение по всем видам проверки. Цитирую из словацкого журнала: «Вакцина выполнила тесты на стерильность, апирогенность, рН, ясность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, извлекаемый объем, определение концентрации белка, внешний вид».

Получается, согласно данным лаборатории, вакцина именно та. Но по мнению словацких политиков и медицинских чиновников... не та! История, приключившаяся со «Спутником V» в Словакии, не имеет ничего общего с наукой и качеством вакцины. Она исключительно политическая. Российская вакцина уже сработала в этой стране совершенно неожиданным образом, свалив правительство, но, похоже, скандал еще продолжается. В Словакии есть две четко очерченные группы политиков: одна группа думает о народе и о том, как вытащить страну из пандемии, а вторая рассматривает Словакию исключительно как лимитрофа, который должен беспрекословно подчиняться неким хозяевам и всегда стараться им угодить. И эта самая группа без устали повторяет известный нарратив, что российская вакцина — «гибридное оружие Кремля».

«Второй фронт» атаки на российскую вакцину открыл журнал EUobserver. В нем был опубликован материал о том, что в России есть четыре смертельных случая в результате применения вакцины «Спутник V». Кроме того, целых десять случаев осложнений. Данные якобы взяты из самого Роспотребнадзора, но они внутренние и секретные, а журнал получил их благодаря некоему «анониму». Классика просто! Прям какой-то брат Родченкова объявился, во что верится очень слабо.

Еще один интересный момент. Зачем надо было искать эти данные в России? Ответ очень прост: чтобы сказать, что «Россия что-то скрывает». Западному обывателю в это поверить очень легко. Он и задумываться не будет о том, что российская вакцина используется уже в десятках стран мира, а в некоторых странах — например, в Аргентине и Венгрии — является практически основным средством иммунизации населения. Но оттуда никаких данных о тяжелых последствиях и тем более смертях нет. Но это неважно, ведь главное — вбросить что-то в информационное пространство, а уж там фейк начинает жить своей жизнью.

Я уже написал, что информационная атака получилась неубедительной и смазанной. Наверное, еще и потому, что проблемы с вакцинами, разработанными на Западе, и не думают заканчиваться. И опубликованная о «Спутнике V» ложь на фоне этих проблем теряется где-то в бесконечности. На самом деле это удивительно: Россию очень долго и упорно называли отсталой в технологическом отношении державой, в которой практически не осталось науки, но именно в России смогли быстро создать целых четыре эффективных и безопасных вакцины от коронавируса, причем на совершенно разных технологиях. И сейчас тестируется пятая вакцина. А вот технологически развитый Запад каких-то особенных успехов не показывает.

Вакцина, разработанная в Оксфорде (тут само название должно внушать беспредельное уважение) и выпускаемая компанией AstraZeneca, — похоже, уже списанная тема. Большинство стран согласны применять ее только для возраста 60+, но не исключено, что от нее последуют и полные отказы. Компания уже заявила, что снижает поставки в европейские страны вдвое по причине того, что резко упал спрос. Впрочем, эту вакцину можно будет продать Украине, если там найдутся деньги. С вакциной американской компании Johnson & Johnson тоже обнаружились проблемы, причем практически сразу после того, как ее начали использовать. Побочные явления схожи с теми, что вызывает AstraZeneca. Теперь предстоят исследования, почему они есть после всех проведенных испытаний.

Еще есть Pfizer и Moderna. С ними ситуация лучше, однако серьезные побочные явления от них тоже зафиксированы. К счастью, все они временные и обратимые. Но этих двух вакцин Европе явно недостаточно. Основным оружием должна была стать вакцина оксфордская, но ставки на это не оправдались. И теперь у Евросоюза только два пути — продолжать запираться в бесконечных локдаунах и ожидать нашествий четвертой, пятой и двадцать восьмой волн пандемии или начать сотрудничество с Россией, разворачивать производство безопасных и эффективных вакцин у себя дома и массово иммунизировать население.

Конечно, второй путь логичен и разумен, но ему сильно мешает политика. Причем в самих странах ЕС готовы к тому, чтобы использовать вакцину из России, и прекрасно понимают, что сейчас это чуть ли не единственный выход, но все тормозит Еврокомиссия, которая будет проверять даже «этичность испытаний» российской вакцины.

И вдруг именно на этом этапе окажется, что российскую вакцину испытывали на чеченских геях и политзаключенных? Еще и анонима найдут, который все это охотно подтвердит. Как оно всегда и бывает.