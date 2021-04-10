Проекты конкурса «Мастера гостеприимства» нашли своих инвесторов еще до финала. ФАН-ТВ

«Сегодня собрались самые яркие и неординарные», — такими словами в Мурманске открылся полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Полуфинал состязания собрал в одном месте 118 конкурсантов из 85 регионов страны: все они боролись за возможность реализовать свои проекты в сфере развития туризма и попасть в финал.

Это уже второй сезон конкурса, являющегося частью большого проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Итоги предыдущего сезона доказали высокую результативность и плодотворность конкурса: некоторые из победивших проектов уже успешно реализованы в регионах.

«Победитель прошлого сезона Анатолий Казакевич развивает Байкал. Интересная история: посмотрели историю страны и нашли факт, что раньше 200 купцов объединялись вместе и создавали туристический маршрут на Аляску. И по той же аналогии они решили объединиться с предпринимателями региона и развивать Байкал. Не как отдельно взятые предприниматели, когда каждый создает свою инфраструктуру, а все вместе объединились и восстановили этот маршрут на Аляску», — рассказал заместитель директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Участники конкурса собрались, что называется, от мала до велика: самому опытному — 79 лет, а самый юный автор проекта едва справил совершеннолетие. Главная задача конкурса — улучшить сферу туризма в стране и повысить стандарты сервиса. И дело тут далеко не в коронавирусе, хотя последний год показал: по России можно и нужно путешествовать. Участники предлагают планы развития самых отдаленных уголков страны и находят неожиданные способы привлечения туристов. Среди основных направлений проектов: гастротуризм и автотуризм. Но бывают и более неординарные проекты. Например, одна из участниц конкурса рассказала, как вишневый фестиваль стал визитной карточкой ее родного города.

«Вот вы спросите: чем ваш фестиваль «вкуснее» других вишневых фестивалей страны? А я отвечу сразу: потому что гости приезжают не только на яркое событие, но и посмотреть на вишневый город, где живут множество вишневых персонажей, есть вишневые арт-объекты и даже вишневые псы и вишневые коты», — пояснила Валентина Кабзарь.

На конкурсе присутствуют потенциальные инвесторы и главы некоторых регионов. Все они приехали в поисках ценных кадров — живо принимают участие в обсуждениях и с интересом наблюдают за конкурсантами. С самыми перспективными участниками заключают контракты еще до выхода в финал.

«Мне очень понравился проект создания цифровой лаборатории для подготовки специалистов в сфере виртуальной реальности. Мы обсуждали остров Рыбачий, где помимо удивительных красот были великие сражения. <…> И, конечно, принципиально важно дать дополнительные впечатления с помощью новых технологий, с помощью виртуальной реальности — показать, как это было. Эту конструкцию может посмотреть каждый, кто туда приедет. Этот проект мы будем реализовывать вне зависимости от того, станет он победителем или нет», — пообещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Полуфиналы конкурса пройдут в шести городах России в период с апреля по май. Победители получат в наставники знаменитых рестораторов, отельеров и других управленцев в сфере туризма, а также гранты на реализацию своих проектов.