Бездомный житель Ленобласти стал подозреваемым по делу об убийстве возлюбленной

Санкт-Петербург, 10 апреля. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти пожилой женщины. Ее труп был обнаружен на территории поселка Большая Ижора.

Стражи порядка зафиксировали на теле ножевые ранения. По словам сельчан, 62-летняя погибшая жила в заброшенном сарае. Полицейские считают, что к расправе может быть причастен сожитель потерпевшей. Подозреваемого допрашивают дознаватели.

Под Тулой в помещении бывшего магазина была сделана страшная находка. На месте хранения товара лежали останки женщины, частично обглоданные бездомными псами, сообщал ФАН.