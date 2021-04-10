На Украине назвали провальными итоги визита Зеленского в Катар

В Киеве подвели итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар. Пока на Банковой хвастались какими-то «договоренностями об инвестициях» и прорывами в агросфере, аналитики указали, что этот визит оказался провальным, как и предыдущий, в ОАЭ. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Напомним, улетая на Ближний Восток, Владимир Зеленский назвал главной целью своего визита в Катар «встречу с президентом и премьер-министром страны».
«У обеих сторон есть общее видение интенсификации украинско-катарских отношений», — сказал он.
Политологи и рядовые украинцы все равно не поняли, зачем главе государства лететь с официальным визитом так далеко, ведь сами представители режима за несколько дней перед этим раскрутили масштабный фейк о том, что «Россия вот-вот нападет на Украину». Особо впечатлительные «патриоты» уже начали начищать сапоги и гладить свой камуфляж — и тут такое разочарование.
По итогам президентского визита в Доху Украина подписала два соглашения. Одно из них касается покупки катарцами контрольного пакета акций завода по строительству солнечных электростанций на Украине. Второй документ гарантирует условия концессии катарцев в приватизации Николаевского порта. Остальные 13 подписанных Зеленским и его подчиненными документов оказались меморандумами, то есть договорами о намерениях. Такие обычно подписывают, когда больше говорить сторонам особо не о чем.
Пока что действия режима Зеленского в инвестиционном плане дают, скорее, противоположный результат, считают эксперты. По данным наблюдательного совета Нацбанка Украины, отток прямых иностранных инвестиций из страны в 2020 году составил 420 миллионов долларов. Прямые инвестиции компаний-резидентов за границу составили 322 миллиона долларов, а отток капитала прямых инвесторов с Украины превысил 98 миллионов долларов. А ведь еще в 2019-м, в год избрания Зеленского президентом, чистые поступления прямых иностранных инвестиций в страну составляли 5,2 миллиарда долларов. Но теперь это только воспоминания.
Увы, по мнению политологов, действия украинской делегации в крошечном эмирате напоминали танец слона в посудной лавке и вызывали тихий ужас на родине. Например, история о том, как двое членов делегации, включая главу МИД, сидели на переговорах нога на ногу и в итоге оскорбили катарцев видом своих подошв. Искренний смех в Киеве вызвали заявления команды Зе о том, что Украина намерена помочь Катару провести Чемпионат мира по футболу — 2022, направив туда своих полицейских.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности и рассчитывает на инвестиции Катара.
«Летом 2021-го мы начинаем историческую земельную реформу, устанавливающую прозрачные отношения в аграрной сфере. У нас богатейшие черноземы, они составляют две трети нашей территории. Это более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения», — заявил Зеленский.
Эти слова особенно возмутили украинских экспертов.
«Зеленский в Катаре заявил о готовности стать «гарантом продовольственной безопасности мира», скорее всего, под влиянием тамошней жары, — заявил глава киевского центра «Публичный аудит» Максим Гольдарб. — В нашей стране продукты в полтора раза дороже, чем в богатой Европе! Зерно вывозится с Украины миллионами тонн, а наши старики на свалках собирают объедки! Это наш президент показал в Катаре? Мы уже везем свинину из Польши, картошку из России и Белоруссии, поголовье крупного рогатого скота у нас сейчас меньше, чем после войны! Половина доходов средней украинской семьи сегодня уходит на еду, а вторая половина — на ЖКХ, друзьям-олигархам Зеленского. А каждый пятый пенсионер на Украине получает в месяц 65 долларов. Интересно, всем этим Зеленский похвастался перед наследным принцем и эмиром?»
По мнению главы киевского Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, лидер Украины напрасно так сильно рассчитывает на помощь ближневосточных стран.
«Видимо, кто-то из советников сказал президенту и его команде, что у арабов море денег, девать им их некуда, а значит, с ними можно хорошо поработать. В целом Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ за последние четыре-пять лет вошли в пул стран, с которыми Украина активно сотрудничает, и ситуация относительно неплохая. Хотя, конечно, уровень отношений нельзя сравнивать с тем, какой поддерживается с европейскими странами, — говорит аналитик. — Продовольственная безопасность, названная Зеленским, — тоже важный фактор. Украина обеспечивает важную долю рынка зерна на Ближнем Востоке, несмотря на то, что в последнее время ее серьезно теснят Россия и Канада. Понятно, что для Киева этот вопрос выходит за рамки экономического сотрудничества, скорее, это вопрос безопасности».
В то же время Семиволос считает, что Катар, ОАЭ и другие страны региона вряд ли станут увеличивать инвестиции в украинскую экономику.
«К сожалению, Украина в этой сфере не особо привлекательна. Чтобы это изменить, надо провести серьезные реформы и установить правила игры. Понятно, что на Ближнем Востоке, как и везде, есть бизнесмены, готовые рисковать и приходить на наш рынок, где нет четких правил. Но если говорить о каком-то серьезном прорыве вложений, то это очень отдаленная перспектива, все зависит от того, насколько Украина сможет приблизиться к стандартам ЕС», — пояснил политолог.
Возможно, предположил ученый, в команде Зеленского думают, что инвесторов с Ближнего Востока будет легче заманить на Украину, чем американцев и европейцев.
«Но это, конечно, глубоко ошибочная точка зрения, арабы далеко не дураки. Можно мечтать о каком-то потоке нефтедолларов от арабов, которые якобы не знают, куда деньги девать. Но любой серьезный спец по инвестициям вам скажет, что за «нефтяные» и «газовые» деньги в мире идет огромная конкуренция, — указал аналитик. — Можно вспомнить и февральский визит президента Зеленского в ОАЭ. После него власти рассказывали, что заключили в Абу-Даби контракты на три миллиарда долларов. И где это все? Как этот визит повлиял на отношения арабов и Украины? Получается, что прошлый визит Зеленского стал полным провалом. И нынешний, похоже, ждет та же судьба».
Единственная польза от этой «дипломатической стрельбы из пушки по воробьям» может быть для крупного украинского бизнеса, считает эксперт.
«На Украине еще сохранились бизнесы, которые готовы выйти на ближневосточный рынок. Для них улучшение отношений, взаиморегуляция стран очень важны. Это аграрный бизнес, трубы, металлообработка — все эти бизнесы, как правило, сами пробивались на рынки Ближнего Востока. Государство им никак не помогало», — резюмировал Семиволос.