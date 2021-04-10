На Украине назвали провальными итоги визита Зеленского в Катар

В Киеве подвели итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар. Пока на Банковой хвастались какими-то «договоренностями об инвестициях» и прорывами в агросфере, аналитики указали, что этот визит оказался провальным, как и предыдущий, в ОАЭ. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Напомним, улетая на Ближний Восток, Владимир Зеленский назвал главной целью своего визита в Катар «встречу с президентом и премьер-министром страны».

«У обеих сторон есть общее видение интенсификации украинско-катарских отношений», — сказал он.

Политологи и рядовые украинцы все равно не поняли, зачем главе государства лететь с официальным визитом так далеко, ведь сами представители режима за несколько дней перед этим раскрутили масштабный фейк о том, что «Россия вот-вот нападет на Украину». Особо впечатлительные «патриоты» уже начали начищать сапоги и гладить свой камуфляж — и тут такое разочарование.

По итогам президентского визита в Доху Украина подписала два соглашения. Одно из них касается покупки катарцами контрольного пакета акций завода по строительству солнечных электростанций на Украине. Второй документ гарантирует условия концессии катарцев в приватизации Николаевского порта. Остальные 13 подписанных Зеленским и его подчиненными документов оказались меморандумами, то есть договорами о намерениях. Такие обычно подписывают, когда больше говорить сторонам особо не о чем.

Пока что действия режима Зеленского в инвестиционном плане дают, скорее, противоположный результат, считают эксперты. По данным наблюдательного совета Нацбанка Украины, отток прямых иностранных инвестиций из страны в 2020 году составил 420 миллионов долларов. Прямые инвестиции компаний-резидентов за границу составили 322 миллиона долларов, а отток капитала прямых инвесторов с Украины превысил 98 миллионов долларов. А ведь еще в 2019-м, в год избрания Зеленского президентом, чистые поступления прямых иностранных инвестиций в страну составляли 5,2 миллиарда долларов. Но теперь это только воспоминания.

Увы, по мнению политологов, действия украинской делегации в крошечном эмирате напоминали танец слона в посудной лавке и вызывали тихий ужас на родине. Например, история о том, как двое членов делегации, включая главу МИД, сидели на переговорах нога на ногу и в итоге оскорбили катарцев видом своих подошв. Искренний смех в Киеве вызвали заявления команды Зе о том, что Украина намерена помочь Катару провести Чемпионат мира по футболу — 2022, направив туда своих полицейских.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности и рассчитывает на инвестиции Катара.

«Летом 2021-го мы начинаем историческую земельную реформу, устанавливающую прозрачные отношения в аграрной сфере. У нас богатейшие черноземы, они составляют две трети нашей территории. Это более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения», — заявил Зеленский.

Эти слова особенно возмутили украинских экспертов.

«Зеленский в Катаре заявил о готовности стать «гарантом продовольственной безопасности мира», скорее всего, под влиянием тамошней жары, — заявил глава киевского центра «Публичный аудит» Максим Гольдарб. — В нашей стране продукты в полтора раза дороже, чем в богатой Европе! Зерно вывозится с Украины миллионами тонн, а наши старики на свалках собирают объедки! Это наш президент показал в Катаре? Мы уже везем свинину из Польши, картошку из России и Белоруссии, поголовье крупного рогатого скота у нас сейчас меньше, чем после войны! Половина доходов средней украинской семьи сегодня уходит на еду, а вторая половина — на ЖКХ, друзьям-олигархам Зеленского. А каждый пятый пенсионер на Украине получает в месяц 65 долларов. Интересно, всем этим Зеленский похвастался перед наследным принцем и эмиром?»

По мнению главы киевского Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, лидер Украины напрасно так сильно рассчитывает на помощь ближневосточных стран.

«Видимо, кто-то из советников сказал президенту и его команде, что у арабов море денег, девать им их некуда, а значит, с ними можно хорошо поработать. В целом Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ за последние четыре-пять лет вошли в пул стран, с которыми Украина активно сотрудничает, и ситуация относительно неплохая. Хотя, конечно, уровень отношений нельзя сравнивать с тем, какой поддерживается с европейскими странами, — говорит аналитик. — Продовольственная безопасность, названная Зеленским, — тоже важный фактор. Украина обеспечивает важную долю рынка зерна на Ближнем Востоке, несмотря на то, что в последнее время ее серьезно теснят Россия и Канада. Понятно, что для Киева этот вопрос выходит за рамки экономического сотрудничества, скорее, это вопрос безопасности».

В то же время Семиволос считает, что Катар, ОАЭ и другие страны региона вряд ли станут увеличивать инвестиции в украинскую экономику.

«К сожалению, Украина в этой сфере не особо привлекательна. Чтобы это изменить, надо провести серьезные реформы и установить правила игры. Понятно, что на Ближнем Востоке, как и везде, есть бизнесмены, готовые рисковать и приходить на наш рынок, где нет четких правил. Но если говорить о каком-то серьезном прорыве вложений, то это очень отдаленная перспектива, все зависит от того, насколько Украина сможет приблизиться к стандартам ЕС», — пояснил политолог.

Возможно, предположил ученый, в команде Зеленского думают, что инвесторов с Ближнего Востока будет легче заманить на Украину, чем американцев и европейцев.

«Но это, конечно, глубоко ошибочная точка зрения, арабы далеко не дураки. Можно мечтать о каком-то потоке нефтедолларов от арабов, которые якобы не знают, куда деньги девать. Но любой серьезный спец по инвестициям вам скажет, что за «нефтяные» и «газовые» деньги в мире идет огромная конкуренция, — указал аналитик. — Можно вспомнить и февральский визит президента Зеленского в ОАЭ. После него власти рассказывали, что заключили в Абу-Даби контракты на три миллиарда долларов. И где это все? Как этот визит повлиял на отношения арабов и Украины? Получается, что прошлый визит Зеленского стал полным провалом. И нынешний, похоже, ждет та же судьба».

Единственная польза от этой «дипломатической стрельбы из пушки по воробьям» может быть для крупного украинского бизнеса, считает эксперт.