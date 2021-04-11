Пользоваться землей и владеть ею — понятия разные. По закону, частная собственность неприкосновенна, а пользователя могут в любой момент попросить вернуть надел под государственные или муниципальные нужды. Чтобы этого не случилось, сотки под частным домом или в садовом кооперативе нужно приватизировать.

Как это сделать правильно? В каких случаях возможна бесплатная приватизация земельного участка? Какие документы собирать и куда обращаться? На эти вопросы журналисту ФАН ответила адвокат Юлия Лотова.

Что такое приватизация земельного участка

Термин «приватизация» означает переход права собственности на недвижимость от государства к человеку. В случае приватизации земельного участка гражданин становится его владельцем, а значит, его права на землю юридически защищены. Он может продать, подарить, завещать свой участок детям или другим родственникам. Может сдать его в аренду и получать доход. А может, не переживая о будущем, построить дом для постоянного проживания или дачного отдыха. Его земля — это его собственность, и как распоряжаться ею, он решает только сам.

При этом у собственника возникают и обязанности. Он должен платить налог за землю, должен использовать ее по целевому назначению и соблюдать права соседей. Но эти нюансы, как правило, несравнимы с фактом владения землей. Приватизация земельного участка в СНТ или под частным домом — требование нынешнего времени. Если возможность выполнить ее существует, это стоит сделать.

«Отдельного закона о приватизации земельных участков не существует, — отмечает адвокат Юлия Лотова. — Процесс регулируется Земельным кодексом РФ, принятым в 2001 году, с изменениями и поправками вступившими в силу в 2020 году. А также другими законами, в том числе о так называемой дачной амнистии, о приватизации государственного и муниципального имущества. Отвечают за передачу земель в собственность гражданам органы государственной власти: местные администрации, сельские советы».

Кто имеет право на приватизацию земельного участка в СНТ и под домом

Приватизировать свои сотки может любой гражданин России, но с соблюдением ряда условий. Если речь идет об участке под частным домом, в котором человек живет и фактически пользуется этой землей, учитывают период владения недвижимостью. Важно, чтобы право собственности на дом возникло до момента вступления в силу Земельного кодекса РФ, то есть до 2001 года.

Если человек получил дом по наследству, учитывается период владения домом наследодателем. То есть родители или бабушка с дедушкой, которые владели этим домом когда-то и от которых он перешел по наследству к детям, должны были оформить его в собственность до момента введения в действие Земельного кодекса РФ.

Приватизировать можно и дачные участки, которые с 2019 года называются садовыми или огородными. Для таких наделов действует упрощенная процедура регистрации, получившая название «дачной амнистии». Главное условие при этом — наличие границ у садового товарищества. Если формирование границ СНТ выполнено не было, заявлять права на землю рано, нужно дождаться завершения процедуры межевания.

С чего начать приватизацию земельного участка

Для начала важно уточнить тип участка, который планируется получить в собственность. Сделать это не получится, если он расположен на территории государственного заповедника или национального парка. Не разрешают отчуждать делянки на особо охраняемых природных территориях и расположенные на расстоянии менее 500 метров до кромки естественного водоема.

Приватизировать можно участок:

расположенный в СНТ, с полученной на него садовой книжкой;

полученный ранее в бессрочное пользование в качестве дачного надела;

закрепленный за человеком по праву пожизненного наследуемого владения;

где находится жилой дом.

Приватизировать также можно делянку в СНТ, которая давно не обрабатывается и считается брошенной. Но сделать это просто по собственному желанию не получится. Предварительно потребуется согласовать свое намерение с председателем СНТ: запросить документы на «ничейный» надел, озвучить свое намерение закрепить его за собой. Решение об изъятии брошенных соток и их передаче другому садоводу принимают на общем собрании товарищества. Если члены СНТ не против, заявитель получит садовую книжку и сможет инициировать процедуру приватизации.

Как приватизировать участок — процедура

«Для начала необходимо подготовить документы, которые подают в местную администрацию, — уточняет адвокат Юлия Лотова. — Для оформления участка под домом необходимы правоустанавливающие документы на дом. В этом качестве могут быть договор купли-продажи или дарения, по которому недвижимость получена в собственность. Также можно приложить свидетельство о праве на наследство, если дом получен по праву наследования или завещанию. К этим документам прикладывают выписку из ЕГРН — она необходима для подтверждения права собственности».

Документы с заявлением для приватизации земельного участка передают в администрацию лично. Также можно воспользоваться порталом «Госуслуги». На портале нужно выбрать услугу «Предварительное согласование земельных участков, собственность на которые не разграничена», заполнить специальную форму, приложить указанный пакет документов и отправить на рассмотрение.

Через некоторое время заявитель получит ответ о решении администрации. Требование могут удовлетворить, тогда заявителю предоставят соответствующее постановление. Но могут и отказать, тогда он получит решение с мотивированным отказом.

Для садовых участков процедура та же, отличается лишь пакет документов, необходимый для рассмотрения. Если процедура формирования границ СНТ завершена, нужно обратиться к председателю товарищества и запросить:

уставные документы;

решение собрания членов СНТ;

кадастровый паспорт.

К этим бумагам нужно приложить документ, который уточняет основания использования надела. Это может быть садовая книжка или правоустанавливающий документ. Подойдет свидетельство, акт муниципалитета, даже выписка из похозяйственной книги. Если этих документов на руках нет, нужно сходить на прием в администрацию и запросить их (или хотя бы уточнить, где их искать). Собранный пакет документов отправляют на рассмотрение и получают ответ — утвердительный или отрицательный.

«Если администрация выносит решение об отказе, нужно обращаться в суд с иском о признании права собственности в порядке приватизации, — отмечает Юлия Лотова. — К сожалению, как правило, добиваться признания собственности на землю людям приходится через суд».

Сколько стоит приватизация земельного участка

По закону, платить ничего не нужно. Гражданин должен стать владельцем соток, которыми уже давно по праву пользуется, абсолютно бесплатно. Но на практике все может оказаться иначе. Если администрация отказала, заявлять законные требования придется уже в суде. А это расходы не только на подготовку документов, но и на юридическое сопровождение, что и определяет стоимость приватизации земельного участка.

Для судебного заседания адвокат рекомендует подготовить бумаги, при рассмотрении которых у суда не окажется оснований отказать истцу. Кроме правоустанавливающих документов на дом нужны квитанции, подтверждающие оплату земельного налога. Пригодятся документы на прежнего владельца, справки из архива о закреплении земли. Суд может назначить землеустроительную экспертизу, чтобы определить границы территории. И за эту экспертизу тоже придется платить истцу. Только получив полное представление о спорном земельном наделе и решение экспертизы, суд может признать право собственности за гражданином.