Киев, 10 апреля. Украина не поддержит сценарий «Минск-2». Причину объяснил директор «Института глобальных стратегий», политолог Вадим Карасев.

Киев не раз сообщал, что не собирается выполнять Минские соглашения в том виде, в котором они существуют сейчас. Украинский политолог призвал не удивляться, что к линии соприкосновения стягиваются военные и техника. Поскольку Киев не признает договоренности, то готов нарушать их по нарастающей.

Карасев выразил мнение, что власти Украины таким способом не хотят допустить повторения Майдана. Он также указал на множество противников «Минска-2», которые не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на мировую с Донбассом. К ним относятся представители националистических группировок и организаций экстремистского толка. Правительству приходится считаться с их мнением, поскольку в запасе таких формирований есть и огнестрельное оружие.

«Даже по этому соображению вряд ли Зеленский пойдет на реализацию Минских соглашений. <...> Если кто-то думает, что Украина хочет пойти по пути Карабаха, то это вряд ли. Украина не готова», — считает политолог.

Россия в свою очередь не допустит повторения ситуации Армении и Нагорного Карабаха в Донецкой и Луганской народных республиках. Поэтому для Киева существует возможность лишь заморозить напряжение.

Сенатор Андрей Климов в интервью Федеральному агентству новостей заявлял, что Россия может принудить Украину к миру на территории Донбасса.