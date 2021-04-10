Новосибирский чиновник попался на махинациях при строительстве детсада

Новосибирск, 10 апреля. Глава управления капстроительства помог фирме выиграть в конкурсе на постройку детского сада. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено против директора управления капитального строительства Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, чиновник сообщил представителю строительной компании о государственном конкурсе на возведение детского сада в селе Марусино до официального объявления. Также фигурант отправил проектно-сметную документацию фирмы в Министерство строительства, несмотря на то, что она не прошла государственную экспертизу. В итоге компания выиграла конкурс в июле 2019 года.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Также была изъята необходимая документация, проведен допрос свидетелей.

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