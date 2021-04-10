Тихановская отказалась участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

Вильнюс, 10 апреля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов. Об этом она заявила во время стрима на YouTube-канале.

Противница белорусской власти не станет участвовать в выборах президента и создавать политическую партию.

«Я партию делать точно не собираюсь», — сказала Тихановская.

Белоруска также прокомментировала планы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико создать свое политическое объединение. По ее словам, партии — это естественный процесс объединения единомышленников.

Светлана Тихановская подчеркнула, что мыслей баллотироваться снова у нее не было, потому что она просила у людей мандат только «на проведение новых выборов». Женщина убеждена, что может принести пользу Белоруссии и не являясь главой страны.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц.