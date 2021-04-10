Популярность растительного молока увеличилась среди россиян

Москва, 10 апреля. Спрос на растительное молоко вырос в России на фоне Великого поста. Об этом сообщили онлайн-площадка Ozon и сервис доставки Igooods.

В марте текущего года жители страны приобрели на 25% больше упаковок растительного молока, чем в феврале. В число наиболее популярных видов входят кокосовое (37% от общего количества), овсяное (36%) и миндальное (11%) молоко, передает ТАСС.

«Растительное молоко в марте встречалось в каждом 22-м заказе, в феврале — в каждом 27-м заказе. Также в заказах россиян встречаются напитки для вегетарианцев — вефиры — с малиной и манго», — отметили в Igooods.

Основной причиной повышения спроса на продукцию в марте стал Великий пост: в соответствующий период коровье молоко большинство заменяет растительным. Продажи товара на Ozon выросли на 20%, достигнув пика в середине месяца.

По словам представителей Igooods, более половины всех заказов растительного молока пришлось на Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте с долей в 33%. Ранее сообщалось, что с начала года аграрии Приморья произвели более 15 тысяч тонн молока, увеличив объемы на 1,3%.