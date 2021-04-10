Киевские националисты признали, что ВСУ не смогут воевать с Россией

Киев, 10 апреля. Украина не обладает силами и средствами для того, чтобы воевать с Россией. Об этом заявил один из лидеров украинской националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский.

По его словам, военный бюджет Украины в 60 раз меньше, чем у России. При этом Киев активно сокращает оборонные расходы, увеличивая бюджет МВД Украины. Он также добавил, что вооружение ВСУ не обновлялось с конца 80-х годов.

«Вы сейчас показываете кадры, а это мои пушки, я на них служил в 1987 году... У нас до сих пор нет ни одного военного спутника, до сих пор нет закона, который бы предусматривал дистанционное зондирование Земли для нашей военной разведки. Не существует в природе. Мы слепые. Я уже не говорю о закупках для ВМС, без какой-то москитной флотилии, без катеров — нет», — заявил Кошулинский в эфире телеканала НТА.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведет к большому числу потерь среди гражданского населения и военных. По его словам, украинские власти считают политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе приоритетным. При этом Хомчак отметил, что ВСУ готовы к «адекватному ответу на эскалацию конфликта на востоке Украины», передает «Царьград».