Гарик Харламов в очередной раз публично высмеял развод с Кристиной Асмус

Москва, 10 апреля. Юморист Гарик Харламов в новом выпуске шоу Comedy Club пошутил о причине развода со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус.

Одним из звездных гостей Comedy Club стал российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов. Гарик Харламов со своим коллегой Павлом Волей обойти вниманием именитого спортсмена. Комики расспрашивали его о размере призовых, а также как он тренируется в межсезонье — при полном отсутствии снега на улице.

«Как обычно тренируемся. Кросс, лыжероллеры, имитация лыжного хода», — объяснил Большунов.

Харламов зацепился за слово «имитация» и не упустил возможности в очередной раз пошутить о своем разводе с Кристиной Асмус. В этот раз он с юмором высказался об интимной жизни с экс-супругой.

«А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода», — заявил со сцены резидент Comedy Club.

Зрители шутку Харламова оценили, однако через какое-то время у них возник резонный вопрос. Что именно, а главное кому в браке звездной пары приходилось имитировать.

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в октябре 2020 года после восьми лет брака. Бывшие супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради общей дочки Анастасии. Недавно актриса рассказала, что семейная жизнь с Харламовым имела неожиданные последствия для нее. Оказалось, что юморист страдает аэрофобией, что передалось и его бывшей жене.