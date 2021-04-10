Сергей «Паук» Троицкий заявил о намерении переселить Трампа во Владимир

Москва, 10 апреля. Скандально известный лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил ФАН о намерении баллотироваться в Госдуму РФ от Владимирской области, чтобы переименовать город и сделать экс-президента США Дональда Трампа его почетным жителем.

«У нас сейчас есть по Владимиру большая программа, — рассмеялся Троицкий. — Во-первых, мы переименуем Владимир во Владимир Владимирович. Во-вторых, мы хотим Трампа сделать почетным жителем города — он сможет наладить производство громадного количества пенициллина».

Как именно американский политик должен это сделать, Троицкий не уточнил. По мнению эксцентричного музыканта, во Владимире сейчас «сложная ситуация». Он подчеркнул, что все концерты «Коррозии металла» в городе были отменены.

«Ни с кем невозможно договориться, хотя сейчас, в постковидный период, любой клуб из провинциальных Васюков тебя с распростертыми объятьями примет, чтобы заработать», — пожаловался собеседник ФАН.

Троицкий добавил, что сейчас его команда занята генерированием идей.

«Мы тоже придумываем разные идеи. Ведь выборы — это просто единая платформа для различных идей», — заключил Сергей «Паук» Троицкий.

Ранее Сергей «Паук» Троицкий неоднократно пытался стать мэром различных российских городов. Например, в 2012 году он баллотировался в мэры подмосковных Химок и обещал добавить в предвыборный процесс «немного угара». Тогда музыкант набрал около 2,5% голосов.

В 2013 году Троицкий баллотировался в мэры подмосковного города Жуковского. Тогда же лидер «Коррозии металла» подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, но не собрал необходимое число подписей жителей региона.

В 2014 году Сергей Троицкий подавал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска, но в тот же день был задержан в аэропорту этого города за попытку пронести в самолет жидкость и сопротивление органам власти.

Ранее «Паук» в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что в 90-е годы связывало его с известным общественным деятелем, политиком и писателем Эдуардом Лимоновым.