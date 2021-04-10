Володин пригласил россиян посетить Парк покорителей космоса в Саратовской области

Саратов, 10 апреля. Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина открылся на месте, куда приземлился первый советский космонавт. Информацией об этом поделился председатель ГД Вячеслав Володин.

Инициатива создания парка получила поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. Реализация проекта была осуществлена в рамках государственно-частного партнерства, написал Володин в Telegram.

"Создание Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина позволит приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, ее написавших", — заметил спикер Государственной думы России.

Володин пригласил россиян приехать в Саратовскую область и посетить новый культурный объект. Он также напомнил, что имя Гагарина увековечено не только в названиях городских улиц, но и присвоено новому аэропорту с местным техническим университетом и Народным музеем.

Решение о проведении реставрации памятника Юрию Гагарину приняли власти Москвы. Монумент располагается на Ленинском проспекте столицы России. Работы стартуют в 2022 году, заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.